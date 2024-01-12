Сана, 12 января, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) продолжит атаки на связанные с Израилем гражданские суда в Красном море, несмотря на удары США и Британии по контролируемой ими территории в Йемене. Об этом 12 января сообщил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям в соцсети X (ранее Twitter).

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По словам официального представителя хуситов, агрессии США и Великобритании против Йемена «нет никакого оправдания», так как международному судоходству в Красном и Аравийском морях «ничего не угрожало».

«Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи назвал удар США и Великобритании по позициям хуситов произволом и нарушением территориальной целостности Йемена. По его словам, такие действия только усилят нестабильность в регионе.

В ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против хуситов. По данным телеканала CNN, британские и американские военные нанесли удары по «множественным целям» движения на территории Йемена.

Позднее в этот же день Пентагон подтвердил нанесение ударов по объектам «Ансар Алла» в Йемене силами США и союзников. Россия 12 января запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене.