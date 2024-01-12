Вашингтон, 12 января, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Десятки активистов вышли на протестную акцию около Белого дома в Вашингтоне после нанесённых США и Британией ударов по хуситам в Йемене.

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Как передало «РИА Новости», протестующие собрались у Белого дома поздно вечером 11 января с требованием к США прекратить конфликты на Ближнем Востоке. Теперь к призывам остановить огонь в секторе Газа добавились требования «убрать руки прочь от Йемена».

Активисты пришли с флагами Палестины и плакатами, протестная акция проходит мирно, на ней присутствуют полицейские, которые не вмешиваются в действия манифестантов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января стало известно, что США и Британия начали военную операцию против движения йеменских хуситов «Ансар Алла». Они нанесли авиаудары по окрестностям портового города Ходейда и по нескольким объектам восточнее города.

Позднее в этот же день телеканал CNN подтвердил нанесение британскими и американскими военными ударов по «множественным целям» движения хуситов в Йемене. Под удары попали столица Йемена Сана, а также города Таиз, Саада и Ходейда.

Россия 12 января запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене.