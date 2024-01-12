Тегеран, 12 января, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Удар США и Великобритании по позициям хуситов — это произвол и нарушение территориальной целостности Йемена. Об этом 12 января заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства Исламской Республики в Telegram-канале.

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«Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани решительно осудил военные атаки США и Великобритании на несколько йеменских городов, назвав их вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также нарушением международных законов и правил», — говорится в сообщении.

По словам дипломата, эти действия будут способствовать только усилению нестабильности в регионе на фоне продолжения Израилем боевых действий в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января США и Великобритания начали военную операцию против движения хуситов «Ансар Алла». По информации телеканала CNN, британские и американские военные нанесли удары по «множественным целям» на территории Йемена.

Позднее в этот же день Пентагон подтвердил нанесение ударов по объектам мятежников движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене силами США и союзников. По данным издания Politico, удары США и Британии по хуситам осуществили при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.

Россия 12 января запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене.