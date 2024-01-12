Вашингтон, 12 января, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Американские ВВС нанесли удары по 60 целям на 16 объектах йеменских хуситов. Об этом 12 января сообщила пресс-служба ВВС США.

Wang Shang/XinHua/Global Look Press

«Центральные военно-воздушные силы США <…> нанесли намеренные удары по более чем 60 целям на 16 объектах боевиков хуситов, поддерживаемых Ираном», — сообщили в пресс-службе.

Американские военные уточнили, что нанесли удары по центрам управления, складам с боеприпасами и по пусковым установкам. Для нанесения ударов ВВС США использовали более сотни высокоточных боеприпасов различных видов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января CNN распространил информацию о нанесении американскими и британскими военными ударов по «множественным целям» хуситов «Ансар Алла» в Йемене.

Удары нанесли по Сане и объектам в трёх городах — Ходейда, Саада и Таиз. Американцы использовали для атаки крылатые ракеты Tomahawk, нанося удары со стороны Красного моря с подводных лодок, кораблей и самолётов.

Позже американский чиновник на условиях анонимности заявил телеканалу Al Jazeera заявил, что нанесённые США и Великобританией удары по хуситам достигли целей.

В российским постоянном представительстве ООН сообщили, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности в связи с ударами по Йемене. Оно состоится в 18:00 мск 12 января.