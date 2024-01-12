Вашингтон, 12 января, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки при выборе целей для ударов по позициям хуситов в Йемене старались максимально снизить сопутствующий ущерб, в том числе для гражданских лиц. Об этом 12 января рассказал на специальном брифинге для журналистов представитель американской армии.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, которые процитировал ТАСС, военные США ещё дадут детальную оценку того, насколько успешным был их удар и был ли тем самым нанесён какой-либо сопутствующий ущерб.

Представитель американских войск добавил, что цели для ударов выбирались так, «чтобы свести к минимуму опасность сопутствующего ущерба».

«Мы ни в коем случае не целились по гражданским населённым центрам», — сказал он, добавив, что для ударов использовалось высокоточное оружие, которое било «по конкретным целям в конкретных местах».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удары британских и американских военных по позициям хуситов в Йемене приведут только к усилению нестабильности в регионе. Он также назвал удары США и союзников по объектам хуситов произволом и нарушением территориальной целостности Йемена.

США и Великобритания в ночь на 12 января начали военную операцию против хуситов в Йемене. Пентагон позднее в этот же день подтвердил нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене.

Россия 12 января запросила срочное заседание Совбеза ООН после ударов США и Великобритании по территории Йемена.