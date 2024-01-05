Москва, 5 января, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Украинские подразделения на некоторых участках отошли от своих позиций на артёмовском направлении фронта. Об этом сообщил командир группы спецназа группировки российских войск «Юг» с позывным Дон.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что изменения произошли за последние две недели.

«Раньше если мы летали на два-три километра, то сейчас противник отошёл вглубь своей обороны — мы летаем уже на три-четыре километра, при отходе враг окапывается, но нам его всё равно удаётся поразить», — приводит «РИА Новости» слова разведчика.

Ситуация на артёмовском направлении фронта

В Минобороны России 5 января проинформировали о том, что разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выявили скопление пехоты ВСУ к северо-западу от Артёмовска. Ракетой из ПТРК «Фагот» бойцы уничтожили до 1,5 отделения ВСУ, оперативно сменили позиции и двумя пусками ракет из ПТРК «Корнет» уничтожили ещё около двух отделений пехоты, добавили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что противотанковые расчёты ВДВ успешно уничтожают живую силу и технику противника на артёмовском направлении. Так, за три недели одним из расчётов было поражено до 60 боевиков, один пикап с боеприпасами.

По словам командира группы спецназа Южной группировки российских войск с позывным Альф, ВСУ держится неуверенно из-за недостатка боеприпасов советского образца в зоне спецоперации под Артёмовском. Боевики применяют натовские кассетные снаряды — ими бьют по укрепленным российским позициям либо FPV-дронами, что в меньшей степени эффективно.

Разведчик отметил, что украинские военные ведут себя не так уверенно, как раньше — заметно ощущается недостаток боеприпасов.

В Минобороны РФ также сообщили, что бойцы Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) оборудовали на артёмовском направлении сеть пунктов воздушного наблюдения, это позволяет предотвратить сброс боеприпасов и не допустить ВСУ собирать разведданные. При обнаружении воздушной цели десантники производят её захват и уничтожение силами расчётов зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны 26 декабря сообщили, что расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» десантников группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожили позиции с пехотой ВСУ на артёмовском направлении. В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до взвода пехоты противника.

Действия Киева

Киевские власти принудительно вывезли из подконтрольной Вооружённым силам Украины части Донецкой Народной Республики более сотни тысяч человек. Отмечается, что среди вывезенных более 13,2 тысячи детей и 4,8 тысячи маломобильных граждан. Большинство эвакуированных были размещены в бесплатных приютах и убежищах в Житомирской области на северо-западе страны.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский 19 декабря обвинил в провале ВСУ украинских политиков. По его словам, контрнаступление ВСУ оказалось провальным, потому что направление основного удара было раскрыто заранее. По его словам, украинская армия рассчитывала, что на юге тепло, зима придёт поздно, а оружия хватит. Но с Россией, «у которой оружия больше», это не сработало.

Взгляд из-за рубежа

Автор материала в американской газете The New York Times отметил, что в зоне боевых действий на Украине инициатива оказалась у российских военных, ВСУ всё сложнее переламывать ситуацию, которая сложилась не в пользу Киева. О кризисе на поле боя для Киева, по мнению издания, говорят такие факты, как последние продвижения российских военных в районе Авдеевки, на купянском направлении, артёмовском и под Марьинкой.

Автор издания резюмировал, что Россия решительно завладела инициативой на большей части поля боя на Украине, и добавил, что провал Киева особенно предсказуем без военной и финансовой помощи США и союзников. ВСУ теряют территории, с таким трудом занятые в контрнаступлении, констатировал автор.

Успехи ВС России

Министр обороны России Сергей Шойгу, поздравляя военнослужащих с наступающим Новым годом, заявил, что российская армия в очередной раз показала свою непобедимость, способность громить врага в любых условиях вопреки всем надеждам и помощи Запада. В поздравлении военным он отметил, что все планы противника пошли прахом благодаря мужеству бойцов и самоотверженному служению Родине. Он также поблагодарил бойцов за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от Отечества.