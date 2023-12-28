Донецк, 28 декабря, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Киевские власти принудительно вывезли из подконтрольной Вооружённым силам Украины части Донецкой Народной Республики более сотни тысяч человек. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обязательная эвакуация населения Донецкой области (подконтрольная ВСУ часть ДНР. — Ред.) началась в августе 2022 года. С этого времени в её пределах в безопасные регионы переместились более ста тысяч граждан», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что среди вывезенных более 13,2 тысячи детей и 4,8 тысячи маломобильных граждан. Большинство эвакуированных были размещены в бесплатных приютах и убежищах в Житомирской области на северо-западе страны.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября власти Украины объявили о начале принудительной эвакуации детей с подконтрольных Вооружённым силам Украины районам Донецкой Народной Республики и Херсонской области. В пресс-службе украинского минреинтеграции уточнили, что эвакуацию объявили в Артёмовском и Покровском районах ДНР, а также в 21 населённом пункте на правом берегу Днепра в Херсонской области.