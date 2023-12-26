ДНР, 26 декабря, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» десантников группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожили позиции с пехотой ВСУ на артёмовском направлении. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили в Министерстве обороны.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

«Артиллерийские подразделения ВДВ на артёмовском направлении в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи… В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до взвода пехоты противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что расчёты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве, а важную роль в их работе играет точное наведения при поддержки беспилотных летательных аппаратов. «Собранные данные оперативно передаются на пункты управления, в дальнейшем на расчёты реактивной артиллерии», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 25 декабря, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 200 человек личного состава. Также российские силы на данном направлении уничтожили две боевые машины пехоты, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».