Москва, 3 января, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Киевская армия держится неуверенно из-за недостатка боеприпасов советского образца в зоне спецоперации под Артёмовском. Боевики применяют натовские кассетные снаряды — ими бьют по укрепленным российским позициям либо FPV-дронами, что в меньшей степени эффективно. Об этом рассказал «РИА Новости» командир группы спецназа Южной группировки российских войск с позывным Альф.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам разведчика, украинские военные ведут себя не так уверенно, как раньше — заметно ощущается недостаток боеприпасов.

Спецназ находится в районе Клещевки, выдвигаются группы на неделю — это максимально оптимальный срок, на который боец может взять достаточно запасов еды и воды.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу киевских боевиков на купянском направлении.

За последние пять суток ВС РФ по Украине выпустили не менее 500 ракет и дронов, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.