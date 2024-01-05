ВСУ отступили на некоторых участках на артёмовском направлении
Разведчик Дон: под Артёмовском ВСУ отошли с ряда позиций
ДНР, 5 января, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Украинские подразделения на некоторых участках отошли от своих позиций на артёмовском направлении фронта, рассказал командир группы спецназа группировки российских войск «Юг» с позывным Дон.
По его словам, изменения произошли за последние две недели.
«Раньше если мы летали на два-три километра, то сейчас противник отошёл вглубь своей обороны — мы летаем уже на три-четыре километра, при отходе враг окапывается, но нам его всё равно удаётся поразить», — сказал «РИА Новости» разведчик.
Операторы беспилотников ежедневно совершают разведку местности и знают местный ландшафт. При любом изменении и обнаружении цели на место выдвигается FPV-дрон, который наносит удар по данным координатам. В течение суток было совершено семь вылетов, из них пять поражений, добавил военный.
Как сообщало ИА Регнум, в районе села Новомихайловка Донецкой Народной Республики боевики ВСУ были вынуждены покинуть первую линию обороны и отойти с целого ряда позиций, отметил в конце декабря 2023 года советник главы ДНР Ян Гагин.
На купянском направлении российские разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с помощью беспилотников уничтожили замаскированные блиндажи, миномёты и личный состав ВСУ. Разведчики постоянно пользуются коптерами для сбора информации, отвлечения внимания противника. Удары по противнику наносят FPV–дроны, уточнили в Минобороны РФ.