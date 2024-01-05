ДНР, 5 января, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Украинские подразделения на некоторых участках отошли от своих позиций на артёмовском направлении фронта, рассказал командир группы спецназа группировки российских войск «Юг» с позывным Дон.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

По его словам, изменения произошли за последние две недели.

«Раньше если мы летали на два-три километра, то сейчас противник отошёл вглубь своей обороны — мы летаем уже на три-четыре километра, при отходе враг окапывается, но нам его всё равно удаётся поразить», — сказал «РИА Новости» разведчик.

Операторы беспилотников ежедневно совершают разведку местности и знают местный ландшафт. При любом изменении и обнаружении цели на место выдвигается FPV-дрон, который наносит удар по данным координатам. В течение суток было совершено семь вылетов, из них пять поражений, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, в районе села Новомихайловка Донецкой Народной Республики боевики ВСУ были вынуждены покинуть первую линию обороны и отойти с целого ряда позиций, отметил в конце декабря 2023 года советник главы ДНР Ян Гагин.

На купянском направлении российские разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с помощью беспилотников уничтожили замаскированные блиндажи, миномёты и личный состав ВСУ. Разведчики постоянно пользуются коптерами для сбора информации, отвлечения внимания противника. Удары по противнику наносят FPV–дроны, уточнили в Минобороны РФ.