Москва, 23 декабря, 2023, 07:35 — ИА Регнум. В зоне боевых действий на Украине инициатива оказалась у российских военных, ВСУ всё сложнее переламывать ситуацию, которая сложилась не в пользу Киева. Об этом заявил автор материала в американской газете The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

О кризисе на поле боя для Киева, по мнению издания, говорят такие факты, как последние продвижения российских военных в районе Авдеевки, на купянском направлении, артёмовском и под Марьинкой.

«Становится ясно, что Россия решительно завладела инициативой на большей части поля боя на Украине», — резюмирует автор американского издания, добавляя, что провал украинцев особенно предсказуем без военной и финансовой помощи США и союзников.

ВСУ теряют территории, с таким трудом занятые в контрнаступлении, констатировал автор.

Как сообщало ИА Регнум, российские танкисты группировки войск «Запад» на Т-80БВ поразили укрепрайоны и блиндажи ВСУ, координаты украинских позиций на купянском направлении передали разведчики.

Танковые экипажи могут работать на передовой как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Нахождение машин в укрытиях или за рельефом местности позволяет танку оставаться незамеченным, успешно поражая цели на дальнем расстоянии и вне прямой видимости.

ВСУ за сутки лишились на южнодонецком направлении более 115 человек убитыми и ранеными, восьми долговременных огневых точек и двух пикапов.

Украинские войска обречены на провал в конфликте с Россией даже при поддержке США, сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер.

В киевской армии военные всё чаще стали жаловаться на усталость, безразличие, оправдывая это тем, что победить Россию только за счёт мотивации невозможно.