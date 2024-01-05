Москва, 5 января, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выявили скопление пехоты ВСУ к северо-западу от Артёмовска. Расчёты противотанковых комплексов уничтожили противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ольги Балашовой Пуск «Корнета»

«Ракетой из ПТРК «Фагот» бойцы уничтожили до 1,5 отделения ВСУ, оперативно сменили позиции и двумя пусками ракет из ПТРК «Корнет» уничтожили ещё около двух отделений пехоты», — сообщили журналистам в военном ведомстве, добавив, что противотанковые расчёты ВДВ успешно уничтожают живую силу и технику противника на артёмовском направлении.

Так, за три недели одним из расчётов было поражено до 60 боевиков, один пикап с боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве удары российских ракет оставили лишь руины от фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас, которая снабжала своей продукцией украинского лидера Владимира Зеленского. Кадры разрушений опубликовало издание «Страна. ua».

Поздним вечером 4 января сирены воздушной тревоги предупредили население Украины об опасности с воздуха в восьми областях. Воздушная тревога объявлялась в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Также сирены сработали в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.