Киев, 20 декабря, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ оказалось провальным, потому что направление основного удара было раскрыто заранее, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский 19 декабря на пресс-конференции.

President Of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идём, как лучше», — сказал Зеленский.

По его словам, украинская армия рассчитывала, что на юге тепло, зима придёт поздно, а оружия хватит. Но с Россией, «у которой оружия больше», это не сработало.

Зеленский отметил, что не будет раскрывать детали оборонных и наступательных действий ВСУ на следующий год.

Как сообщало ИА Регнум, с начала июня по ноябрь 2023 года украинская армия пыталась вести наступательные действия на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях. Были задействованы бригады, подготовленные НАТО и вооружённые зарубежной техникой.

Президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось. Противник потерял свыше 90 тыс. человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

Главком ВСУ Валерий Залужный 2 ноября в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, ВСУ не смогут добиться успехов. Он признал, что долгое время не мог понять, по какой причине ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления. Вместо предсказываемых успехов украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.

Залужный 18 декабря в беседе с журналистами отказался раскрывать военные планы Киева на 2024 год. Он не стал отвечать на вопрос о возможности контрнаступления и отметил, что «иначе это будет шоу, а не война».