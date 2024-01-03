ДНР, 3 января, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Бойцы Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) оборудовали на артёмовском направлении сеть пунктов воздушного наблюдения, это позволяет предотвратить сброс боеприпасов и не допустить ВСУ собирать разведданные, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Подразделения противовоздушной обороны ВДВ ежедневно контролируют воздушное пространство на артёмовском направлении, не позволяя воздушным объектам противника осуществлять разведку и сброс боеприпасов. Для их обнаружения и уничтожения десантники оборудовали целую сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать в воздухе объекты противника», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

При обнаружении воздушной цели десантники производят её захват и уничтожение силами расчётов зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10».

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года стало известно о завершении подготовки штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск на запорожском направлении. Подготовка военнослужащих включила в себя боевые стрельбы из штатного стрелкового оружия и техник, отработку действий в боевых двойках и тройках. Штурмовики ВДВ принимают участие в боях на наиболее сложных и опасных участках фронта, обученный и подготовленный личный состав готов к выполнению любых поставленных задач, заверили в Минобороны.

В декабре 2023 года штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке артиллерии овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артёмовска. Российские бойцы овладели позициями ВСУ сразу с нескольких направлений, провели полную зачистку опорного пункта. Противник бросился в бегство, оставив своих раненых и тела убитых.