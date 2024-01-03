Париж, 3 января, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Руководство Франции должно в срочном порядке отменить антироссийские санкции, чтобы восстановить экономику страны. Об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывшая Twitter).

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам политика, во Франции произошёл «резкий крах производства», а введённые ЕС антироссийские санкции «убивают взрывом цен на энергоносители».

«Евросоюз, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас», — написал он.

Филиппо также призвал французское руководство выйти из состава Евросоюза и проявить «экономический патриотизм».

Санкции вредят, прежде всего, Западу

Руководство России неоднократно заявляло, что антироссийские санкции вредят, прежде всего, самим западным странам.

По самым скромным подсчётам, общие потери стран ЕС от антироссийских санкций, согласно замглавы МИД России Александра Грушко, составили порядка 1,5 триллиона долларов. Грушко напомнил об объёме товарооборота российских компаний со странами ЕС в 2013 году. Тогда он достиг отметки 417 млрд долларов и мог бы достичь 700 млрд, если бы не введённые санкции.

Говоря о данных за 2022 год, замминистра сообщил, что товарооборот России с ЕС оказался на уровне 200 млрд долларов. За первое полугодие текущего года он составил 47 млрд. К концу года, по словам дипломата, он не превысит 100 млрд долларов.

Накануне принятия 12-го пакета санкций ЕС против России официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что страны Европейского союза больше потеряют от антироссийских санкций, чем Россия.

Она отметила, что ресурсы Европейского союза, нужные самим странам ЕС для развития, решения многочисленных проблем и утверждения собственного места в формирующемся многополярном мире, идут на обогащение США и американского ВПК.

В странах ЕС сегодня всё меньше людей испытывают доверие к евроинститутам, оторвавшимся от нужд простых граждан и занятых только удовлетворением чуждых интересам людей геополитических амбиций. Жителей европейских стран загоняют в ещё более сложные социально-экономические условия, резюмировала дипломат.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Лавров добавил, что причиной многих негативных процессов в мире стало «неуёмное стремление» США и ряда стран навязывать своё видение. В этой связи Лавров обратил внимание на то, что последствием этого стремления стало появление концепции по типу пресловутого порядка, основанного на делении всех государств на демократии и автократии.

Перед этим посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что огромное число санкций США против России создаёт проблемы для американского бизнеса, но при этом не влияет на российскую экономику. По мнению дипломата, компании и концерны в США теряют значительные доходы от того, что были вынуждены уйти с российского рынка, отказаться от энергоресурсов, а также других товаров. При этом «санкции против России не действуют, а экономика твёрдо стоит на ногах и развивается».

Последствия санкций в Европе

В сентябре в Европарламенте признали провал введённых против России санкций. Депутат Мик Уоллес в соцсети задался вопросом, когда наступит тот момент, что ЕС «очнётся и признается», что антироссийские санкции вредят больше Европе, чем России.

Кроме того, во Франции рост цен на продовольствие достиг 17,9% за 1,5 года. Больше всего выросли цены на хлеб, мясо и молоко. При этом в продуктовых сетях ссылаются на условия, выдвигаемые производителями, которые требуют продолжить повышение цен.

По словам главы группы супермаркетов E. Leclerc Мишеля-Эдуара Леклера, в ближайшее время стоимость продовольственных товаров в магазинах могут дополнительно поднять ещё на 6–8%.

В октябре историк Тарик Сирил Амар заявил, что Германии придётся заплатить «страшную цену» за продвижение антироссийской политики. Состояние немецкой экономики вызывает беспокойство, отметил он. При этом эксперт добавил, что модель управления в ФРГ столкнулась с кризисом не только в экономике, но и в политике. Он также обратил внимание на то, что санкции в значительной степени потерпели неудачу. В то время как российская экономика показала устойчивость и рост.

Более того, центробанк Швейцарии в сентябре прошло года опубликовал результаты исследования экономик стран Евросоюза. Специалисты пришли к выводу, что негативный эффект от последствий конфликта на Украине удвоится через год или два.

После начала спецоперации на Украине 176 крупных европейских компаний потеряли на российском рынке минимум 100 миллиардов евро. В частности, промышленные холдинги потеряли в России €13,6 млрд.

Влияние санкций на Россию

В свою очередь заместитель председателя правительства Алексей Оверчук 3 ноября заявил, что западные антироссийские санкции стали мощным толчком для развития экономики России. Вице-премьер уточнил, что Россия совместно со странами ЕАЭС обеспечивает собственную продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что из-за введённых странами коллективного Запада антироссийских санкций мир не рухнул. Компании из России активно занимают освободившиеся ниши на отечественном рынке, осваивают новые направления, включая экспортные, в результате чего российская экономика продвигается вперёд, констатировал глава государства.

В свою очередь исследование, проведённое лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП) в феврале, показало, что две трети российских компаний (67%) заменили оборудование из недружественных стран китайскими аналогами.