Брюссель, 7 августа, 2023, 11:22 — ИА Регнум. После начала специальной военной операции российской армии на Украине 176 крупных европейских компаний потеряли на российском рынке минимум 100 миллиардов евро. Издание Financial Times сообщило со ссылкой на экспертов, что в эту сумму входит обесценивание активов, разовые издержки, вызванные продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса.

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции

Наибольшие убытки после ухода с российского рынка терпят нефтегазовые компании. Так, общие потери BP, Shell и TotalEnergies составили €40,6 млрд. Промышленные холдинги потеряли в России €13,6 млрд, банки зафиксировали списания и другие расходы на сумму €17,5 млрд.

На фоне передачи иностранными владельцами доли в российской структуре не исключается, что европейский бизнес столкнётся с ещё большими потерями.

Согласно исследованию Кёльнского института немецкой экономики, украинский конфликт нанёс мировой экономике ущерб, превышающий 1,6 триллиона долларов. Как заявил один из авторов исследования Михаэль Громлинг, в 2023 году последствия для ВВП западных стран станут непоправимыми, превысив триллион долларов.

Также в исследовании отмечается, что из-за конфликта на Украине экономика западных стран несёт убытки из-за резкого роста цен на энергоносители. Из-за неясных экономических перспектив и нарастающих финансовых затрат компании по всему миру отказываются от новых инвестиций.

Убытки от энергокризиса предстоит подсчитывать не только в ЕС, но и во всех макроэкономических регионах мира, в беседе с корреспондентом ИА Регнум в конце 2022 года прогнозировал экономист, директор КСО и коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Долги западных энергетических компаний могут вырасти втрое к середине 2023 года. Будут ли их выкупать правительства стран ЕС — очень большой вопрос. На этом фоне социальная напряжённость будет расти катастрофически», — спрогнозировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, после начала специальной военной операции России было объявлено более 16 тысяч санкций. К марту 2023 года из России решили уйти 139 международных компаний.

В конце июня 2023 года глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа посоветовал европейским банкам, работающим в России, ускорить уход с российского рынка. По совместной оценке Bloomberg и JPMorgan, в первом квартале 2023 года банки ЕС имели в зоне риска в России капитал размером €45 млрд. Наибольшая доля в этой сумме принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) с показателем более чем €20 млрд.

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума назвал замещение зарубежных компаний российскими заметным событием. Глава государства отметил, что выпуск продукции с уходом владельцев торговых марок не прекратится, а прибыль останется в России. Путин подчеркнул, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка и предлагали компаниям подумать о последствиях.