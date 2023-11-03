Самарканд, Узбекистан, 3 ноября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Введённые странами Запада антироссийские санкции стали мощным толчком для развития экономики России. Об этом 3 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в ходе своего выступления на Веронском евразийском экономическом форуме.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Санкции стали мощным толчком для развития российской экономики», — сказал он.

Оверчук отметил, что Россия вместе со странами ЕАЭС обеспечивает себе безопасность в продовольственной, энергетической и технологической сферах. Вице-премьер добавил, что около 90% торговли стран ЕАЭС осуществляется с использованием национальных валют.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября американское бюро промышленности и безопасности министерства торговли ввело экспортные ограничения на поставку технологий и товаров для 12 российских компаний и одной из Узбекистана. Ведомство США обвинило эти фирмы в действиях, противоречащих американским интересам, а также в разработке или закупке беспилотников для нужд ВС России.

Посол РФ Анатолий Антонов 3 ноября заявил, что США проводят фронтальное наступление на Россию с целью помешать её развитию и не допустить роста благосостояния простых людей. Дипломат подчеркнул, что вводимые Вашингтоном антироссийские санкции носят хаотичный характер и не имеют здравого смысла, нанося больше урона Западу, нежели России.