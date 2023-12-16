Москва, 16 декабря, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Страны Европейского союза больше потеряют от антироссийских санкций, чем Россия, заявила 16 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова. Заявление опубликовал сайт МИД РФ.

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ Официальный представитель МИД Мария Захарова

Комментируя завершение саммита ЕС 15 декабря в Брюсселе, Захарова отметила, что мероприятие подвело неутешительные для Евросоюза итоги года. Руководимый проамериканскими политиками ЕС продолжает стремительно терять политический и экономический вес в мире.

Она заявила, что ресурсы Европейского союза идут на обогащение США и американского ВПК, хотя они нужны самим странам ЕС для развития, решения многочисленных проблем и утверждения собственного места в формирующемся многополярном мире.

Говоря об очередном пакете антироссийских санкций, Захарова заявила, что, как и все предыдущие, они нанесут больший вред самому ЕС, чем России.

В странах ЕС сегодня всё меньше людей испытывают доверие к евроинститутам, оторвавшимся от нужд простых граждан и занятых только удовлетворением чуждых интересам людей геополитических амбиций. Жителей европейских стран загоняют в ещё более сложные социально-экономические условия.

Как сообщало ИА Регнум, на прошедшем в Брюсселе 14–15 декабря саммите ЕС лидеры стран согласовали 12-й пакет антироссийских санкций. Этот пакет внутри ЕС обсуждали несколько месяцев.

На саммите вновь возникло затруднение, поскольку Австрия заблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций ЕС. Хотя позже пакет всё-таки приняли.

Санкции 12-го пакета предполагают прямой запрет с нового года на импорт российских непромышленных алмазов и поэтапный запрет с марта на импорт алмазов из третьих стран.