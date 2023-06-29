Москва, 29 июня, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Из-за введённых странами коллективного Запада антироссийских санкций мир не рухнул, а у компаний из России появились новые направления развития. Об этом 29 июня заявил президент Владимир Путин на пленарном форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Как отметил российский лидер, часть западных компаний даже свой уход с российского рынка смогла превратить в громкую пиар-акцию, однако он сомневается, что это может помочь им в бизнесе.

«Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул, наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей», — сказал он.

Президент уточнил, что компании из России активно занимают освободившиеся ниши на отечественном рынке, осваивают новые направления, включая экспортные, в результате чего российская экономика продвигается вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня Путин заявил на ПМЭФ-2023, что власти России никого не выгоняли со своего рынка, а, напротив, предлагали задуматься о последствиях ухода из страны. Глава государства указал, что в результате этого процесса одни направления автоматически замещают другими. В результате этого они становятся более рентабельными.

Позднее президент подчеркнул, что с интересами России в мире придётся считаться всем. Он добавил, что при этом Москва не указывает другим странам, как им поступать, однако действует и будет действовать в своих интересах и интересах россиян.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в экономике России никакого вакуума из-за санкций нет. Представитель Кремля уточнил, что в этом случае одни направления заменяются другими, более выгодными.