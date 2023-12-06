Вашингтон, 6 декабря, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Огромное число санкции США против России создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не влияют на российскую экономику. Такое заключение сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции

По мнению дипломата, компании и концерны в США теряют значительные доходы от того, что были вынуждены уйти с российского рынка, отказаться от энергоресурсов, а также других товаров. При этом, «санкции против России не действуют, а экономика твёрдо стоит на ногах и развивается».

«Любые попытки заставить нас изменить свою политику обречены на провал. Это очевидные факты», — заявил Антонов.

Посол также обратил внимание на то, что Вашингтон, размахивая «санкционной дубинкой», приносит в жертву интересы союзников, тем самым пилит «долларовый сук», на котором сидит экономика США.

Как сообщало ИА Регнум, власти США расширили антироссийские и антибелорусские санкции на 13 физических лиц и 20 компаний. Об этом 5 декабря сообщили в министерстве финансов США.

Санкционный список пополнили фирмы с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Белоруссии. Кроме того, в опубликованном документе говорится, что США ввели экспортные ограничения в отношении 28 организаций из России. Среди них: авиакомпания «Северо-Запад», «Электроком ВПК», АО «Геомир», ООО «Дружба» и другие.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большая часть антироссийских санкций, введённых Западом, останется в силе даже после завершения конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что России нужно наладить собственное независимое производство, чтобы не страдать в случае введения новых санкций.