Брюссель, 3 сентября, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Антироссийские санкции оказались провальными, они больше всего навредили европейцам, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Когда ЕС очнётся и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России?» — поинтересовался политик в соцсети Х, добавив, что антироссийские санкции провалились.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа американский журналист Джексон Хинкл заявил, что президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца разозлила реакция российского лидера Владимира Путина на западные санкции. По его мнению, президент России не переживает из-за экономического давления Запада, так как санкции навредили именно Вашингтону и Брюсселю, а Москва одержала победу в этой сфере.

Ранее Путин отмечал, что из-за введённых странами коллективного Запада антироссийских санкций мир не рухнул. Компании из России активно занимают освободившиеся ниши на отечественном рынке, осваивают новые направления, включая экспортные, в результате чего российская экономика продвигается вперёд, констатировал глава государства.