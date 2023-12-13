Москва, 13 декабря, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Об этом 13 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Григорий Сысоев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Те, кто развязал против нас гибридную войну, <…> пытаются задействовать все новые и новые нелегитимные инструменты, для того чтобы истощать Россию», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что причиной многих негативных процессов в мире стало «неуёмное стремление» США и ряда стран навязывать свое видение. В этой связи Лавров обратил внимание на то, что последствием этого стремления стало появление концепции по типу пресловутого порядка, основанного на делении всех государств на демократии и автократии.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ещё в апреле 2022 года говорил, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась. Глава государства пояснил, что Запад делал расчёт на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Путин с уверенностью заявил, что такая политика провалилась.

В ноябре 2023 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Запад попытался осуществить в отношении России экономический блицкриг и потерпел неудачу. Он отметил, что, англосаксонская пресса намеренно игнорирует очевидный факт, что Россия, несмотря на санкции, смогла обеспечить военную, экономическую и продовольственную безопасность.