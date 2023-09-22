Москва, 22 сентября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Негативный эффект от конфликта на Украине для европейской экономики удвоится через пару лет, следует из исследования Национального банка Швейцарии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно в два раза больше», — сообщил регулятор.

Как показало исследование, конфликт спровоцировал заметный рост инфляции в странах Евросоюза. Так, без конфликта к концу 2022 года инфляция в Европе была бы ниже на 0,2-0,4 процента, а ВВП бы увеличился на 0,1-0,8%.

В документе также говорится, что при исследовании рассматривалось влияние украинского конфликта на экономики Великобритании, Франции, Италии, Швейцарии и ФРГ.

Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес заявил в конце июня, что введённые Западом антироссийские санкции наносят жителям Европы больший ущерб, нежели России. Он отметил, что в Европе наблюдается сильнейший кризис уровня жизни. В сентябре он заявил, что западные санкции навредили европейским гражданам.

Президент России Владимир Путин в июне заявил, что мир не рухнул из-за введения западными государствами санкций против России. Глава государства добавил, что уход западных компаний открыл новые возможности для российских предприятий.

После начала спецоперации на Украине 176 крупных европейских компаний потеряли на российском рынке минимум 100 миллиардов евро. В частности, промышленные холдинги потеряли в России €13,6 млрд.

Исследование, проведённое лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП) в феврале показало, что две трети российских компаний (67%) заменили оборудование из недружественных стран китайскими аналогами.