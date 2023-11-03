Самарканд, Узбекистан, 3 ноября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Общие потери Европейского союза от антироссийских санкций и сворачивания отношений с Москвой составили уже около 1,5 триллиона долларов. Об этом 3 ноября заявил журналистам заместитель министра иностранных России Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума в Самарканде.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты — от введённых санкций и принятых решений в экономических областях по сворачиванию сотрудничества с Россией составляет примерно 1,5 триллиона долларов», — сказал он.

Замглавы МИД напомнил, что в 2013 году объем торговли компаний из России с партнёрами из ЕС составлял 417 млрд долларов и в случае отсутствия антироссийских санкций в 2023 году он мог бы достичь 700 млрд. Однако в 2022 году товарооборот России с ЕС оказался на уровне 200 млрд долларов, в первом полугодии текущего года — 47 млрд, а к концу года он не превысит 100 млрд.

«На следующий год будет он 50 миллиардов, а потом будет стремиться к нулю», — подытожил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук заявил, что западные антироссийские санкции стали мощным толчком для развития экономики России. Вице-премьер уточнил, что Россия совместно со странами ЕАЭС обеспечивает собственную продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

Ранее в этот же день посол России Анатолий Антонов заявил, что США проводят фронтальное наступление на Россию, чтобы помешать её развитию и не допустить роста благосостояния простых россиян. Он уточнил, что вводимые американскими властям антироссийские санкции носят хаотичный характер и не имеют здравого смысла. При этом они наносят больше урона странам Запада, нежели России, добавил дипломат.