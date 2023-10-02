Вашингтон, 2 октября, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Германии придётся заплатить «страшную цену» за продвижение антироссийской политики в угоду США. Такое предупреждение сделал историк Тарик Сирил Амар. Его мнение опубликовал американский журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Амар напомнил, что Запад надеется на поражение России на Украине, в противном случае «весь международный порядок» рухнет. Кроме того, союзники США в реальностях усиления Китая заговорили о необходимости «обезопасить себя». Но, по словам эксперта, на самом деле самая большая проблема исходит из Германии.

«Мы видим, что санкционное оружие в значительной степени потерпело неудачу. Российская экономика устойчива и даже растёт. Но что, если первой споткнётся Германия?» — задался вопросом историк.

Состояние немецкой экономики взывает в Германии беспокойство — модель управления переживает кризис не только экономический, но и в политике.

«За послушное следование западной политике в отношении Москвы и Пекина Берлину придётся заплатить страшную цену», — заключил Тарик Сирил Амар.

Как сообщало ИА Регнум, Германия так и не смогла полностью избавиться от своего нацистского прошлого, именно поэтому власти этой страны стремятся снова, как 80 лет назад, увидеть свои танки на поле боя против русских, заявил 1 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Действия властей Германии могут привести к эскалации конфликта и непосредственному втягиванию в него ФРГ, при этом мобилизовать свою армию Германия не сможет — от этой армии «уже ничего не осталось», добавил Риттер.

Союзникам Украины её поддержка даётся тяжело и болезненно, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. По его словам, на Западе устали от конфликта на Украине.