Париж, 2 января, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Во Франции рост цен на продовольствие достиг 17,9% за 1,5 года. Об этом 2 января написала газета La Dépêche.

Gao Jing/Global Look Press

Издание привело данные национального института статистики Insee, который опубликовал обзор роста цен за период с января 2022 по август 2023 года.

Отмечается, что больше всего выросли цены на хлеб, мясо и молоко. При этом в продуктовых сетях ссылаются на условия, выдвигаемые производителями, которые требуют продолжить повышение цен.

По словам главы группы супермаркетов E. Leclerc Мишеля-Эдуара Леклера, в ближайшее время стоимость продовольственных товаров в магазинах могут дополнительно поднять ещё на 6-8%.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что ВВП России растёт на фоне того, как европейская экономика скатывается в рецессию. Комментируя принятие властями ЕС 12-го пакета антироссийских санкций, Медведев иронически поблагодарил власти Евросоюза, напомнив, что в третьем квартале 2023 года ВВП Германии в годовом выражении сократился на 0,3%, ВВП Франции — на 0,1%, в то время как ВВП России в тот же период вырос на 5,5%.