Белгород, 2 января, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду 2 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

РИА Новости: Антон Вергун

«По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Двое пострадавших были госпитализированы с осколочными ранениями, их осматривают врачи областной клинической больницы, рассказал губернатор. Кроме того, два человека, получившие повреждения, от госпитализации отказались, а одна женщина была доставлена в травмпункт.

Сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле, сообщил также Гладков. По предварительным данным, были повреждены несколько частных домов, четыре автомобиля и автобус.

Сирена ракетной опасности

2 января власти Белгорода трижды сообщали о запуске сирены ракетной опасности. Первое предупреждение прозвучало около 12:00 мск.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Сигнал ракетной опасности звучал около 40 минут. После его выключения губернатор рассказал, что система ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, пострадал один человек, он получил осколочные ранения и в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.

В Министерстве обороны, в свою очередь, уточнили, что были сбиты запущенные Украиной ракеты РСЗО «Ольха».

«Около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Дежурными средствами ПВО четыре ракеты были уничтожены над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.

Новые оповещения

Во второй раз сирена ракетной опасности была запущена около 13:15 мск. Сигнал звучал около 35 минут. В Минобороны сообщили об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны ещё пяти ракет РСЗО «Ольха».

В третий система оповещения была запущена около 14:25 мск. Гладков призвал находящихся вне своих домов жителей уйти в укрытия, а тех, кто находится в квартирах — не подходить к окнам.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

В Минобороны позднее сообщили об уничтожении ещё восьми ракет РСЗО «Ольха». После отмены сигнала опасности власти Белгорода призвали жителей и гостей города без необходимости не выходить на улицу, а также сообщили о сокращении числа рейсов общественного транспорта в связи с оперативной обстановкой.

Также сообщалось, что один из упавших в черте города снарядов не разорвался. После того, как жители соседних домов были перевезены на безопасное расстояние, снаряд был ликвидирован взрывотехниками.

Теракт и возмездие

30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Всем раненым оказывается необходимая помощь, отмечали в Минздраве. Семьи погибших и пострадавшие получат бюджетные выплаты, сообщал Гладков.

1 января президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. Наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника, сказал глава государства. В Минобороны 31 декабря, 1 и 2 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов противника, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве, Харькове и других городах и регионах.

Киевский режим стремится к эскалации конфликта и поднятию «уровня ненависти», потому что из-за поражений на фронте рискует остаться и без финансирования западных партнёров, и без дипломатической поддержки, отметил, комментируя обстрел Белгорода, журналист и историк Павел Данилин.

Ответ России на организованный Киевом теракт должен состоять в новых ракетных ударах по военным и инфраструктурным объектам киевского режима, а также в поражении зданий военно-политических структур Украины — министерства обороны, главного управления разведки, службы безопасности Украины и других, отмечал обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян. Атака на Белгород еще раз доказала, что без демонтажа нынешнего киевского режима жить в безопасности Россия не сможет, подчеркнул эксперт.