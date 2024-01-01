1 января президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского, где в том числе пообщался с находящимися на лечении ранеными военнослужащими. И в разговоре с ними президент озвучил свою реакцию на теракт в Белгороде, а также российский ответ на него.

Кристина Кормилицына/ РИА Новости

Слов президента, на самом деле, давно ждали. Ракетный удар киевского режима по центральной площади Белгорода 30 декабря, в ходе которого были убиты 25 человек и ранены 109, шокировал всю Россию. А за шоком последовали требования жесточайшим образом наказать киевских террористов. Вплоть до ответных ковровых бомбардировок киевских городов, стирания с лица земли Харькова и даже применения тактического ядерного оружия.

Собственно, сержант Денис Шамалюк и спросил президента насчет «более жестких мер воздействия». В ответ же получил вопрос от Путина. Риторический, по сути. «Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого всё кипит, я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать, ударить по площадям?» — поинтересовался президент.

Выяснилось, что нет.

Во-первых, потому, что Россия (в отличие от Украины) не является террористическим государством. Во-вторых, потому, что Россия (в отличие от Израиля) не считает противника недолюдьми, которых можно и нужно уничтожать как можно больше. В-третьих, потому, что Москва прекрасно видит, в какую игру играет Киев и зачем ему нужен был удар по Белгороду.

«Главной целью преступной атаки Киева на мирный Белгород было, как мне кажется, провоцирование России на эмоциональный, жестокий и чрезмерный ответ, кадры последствий которого показывались бы все ближайшие дни в режиме 24 на 7», — поясняет ИА Регнум политолог Антон Хащенко.

«Мы понимаем, что в Киеве мечтают о том, чтобы российская армия реагировала неадекватно и истерично, как ЦАХАЛ, устраивала геноцид. Зеленский мечтал бы, чтобы во всех мировых СМИ демонстрировались не палестинские дети, разорванные на части израильскими снарядами, а украинские детишки, убитые «злыми русскими орками», — соглашается с ним политолог Аббас Джума.

Владимир Зеленский считает, что эти картинки позволят оказать публичное давление на руководство западных стран, уже думающих о том, как бы выйти из украинского конфликта, и вынудят их увеличить финансирование киевского режима. Дать ему больше денег, оружия, ресурсов — что, в свою очередь, позволит киевскому режиму просуществовать еще какое-то время.

«Он делает ставку на еще большее втягивание Запада в конфликт, на превращение пока ограниченного регионального конфликта в глобальный. Кроме того, погибшие мирные жители — это топливо для искусственно разжигаемой на Украине ненависти. Так что чем больше жертв среди гражданских и разрушенной гражданской инфраструктуры внутри Украины, тем для него лучше», — говорит Антон Хащенко.

По сути, этот человек приносит в жертву мирных украинцев ради собственного выживания — как политического, так и физического. И Москва, естественно, помогать ему делать это не намерена.

«Россия на эту провокацию не повелась и не поведется. ВС РФ продолжат наращивать удары именно по военной инфраструктуре противника, а не бить в ответ по гражданским, чего так хочет Зеленский», — говорит Антон Хащенко.

«Мы бьём высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наёмников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам прежде всего. И они достаточно чувствительны, эти удары. Так и будем делать», — пояснил президент на встрече с военнослужащими.

«Мы не мстим. Мы действуем по плану, демилитаризируя Украину ради будущего совместного сосуществования с украинцами», — говорит Аббас Джума.

Благо, у России есть все возможности для того, чтобы системно заниматься этой демилитаризацией. Как военные, так и экономические. Причем даже с учетом западной помощи Киеву.

«Украинская армия тратит там пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 (тысяч. — Прим. ред.) в месяц — в месяц! А те за сутки тратят пять тысяч. Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года, но тоже: производили 14–15, будут до 20 производить», — говорит Владимир Путин.

«Им танков поставили 400 с лишним — 450 или сколько там, а мы за год произведём и капитально отремонтируем 1600. Это не государственная тайна, на самом деле, наверное, будет и побольше. И так практически по каждой позиции», — продолжил президент.

Что же касается экономики, то Владимир Путин еще раз привел цифры: если в 2002 году из-за санкций экономика страны сократилась на 1,2%, то в прошлом выросла на 3,5%. То есть не только отыграла падение, но и ушла вперед.

«Говоря о состоянии нашей армии и экономики, Путин по сути говорит Западу: «Вы хотели экономического краха России? Мы стали еще устойчивее. Вы хотели уничтожения России? Но наша армия стала благодаря этой ситуации самой боеспособной в мире». И чем дальше, тем лучше это будет видно. Штаты и ЕС не выполнили ни одну задачу.

То есть иранская история (когда введенные против Тегерана санкции привели к мобилизации экономики и росту собственного производства. — Прим. ред.) повторяется. Только в куда больших масштабах», — поясняет Аббас Джума.

И террорист Зеленский помешать этому не сможет. Как бы ни пытался. Своей атакой на Белгород он лишь еще раз доказал очевидный для многих россиян тезис: без демонтажа нынешнего киевского режима жить в безопасности Россия не сможет.