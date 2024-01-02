Белгород, 2 января, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Система ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил 2 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 4 воздушных цели на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Пострадавшего везут в больницу, он находится в тяжёлом состоянии, отметил губернатор. Информация о разрушениях на земле уточняется, сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте, добавил он.

Ранее 2 января в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, жителей просили уйти в укрытия. Сигнал опасности звучал в течение 40 минут.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Всем раненым оказывается необходимая помощь, некоторые из них были эвакуированы в Москву. Гладков сообщал, что семьи погибших и пострадавшие получат бюджетные выплаты. В администрации Белгорода сообщали, что в результате атаки ВСУ повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов.

1 января на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ террористическим актом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. При этом глава государства подчеркнул, что наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника. В Минобороны 31 декабря и 1 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов противника. 2 января украинские СМИ сообщили о десятках взрывов в Киеве, Харькове и других городах и регионах, контролируемых киевским режимом.

Ответ России на теракт Киева должен состоять в новых ракетных ударах по украинским военным и инфраструктурным объектам, а также в поражении зданий военно-политических структур Украины — министерства обороны, службы безопасности Украины, главного управления разведки и других, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян. Атакой на Белгород действующие власти Украины еще раз доказали очевидный для граждан России тезис, что без демонтажа нынешнего киевского режима жить в безопасности Россия не сможет, отмечал также эксперт.