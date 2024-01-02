Белгород, 2 января, 2024, 14:37 — ИА Регнум. В Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности, сообщил 2 января губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 2 января в Белгороде два раза запускали сирену ракетной опасности. Гладков информировал, что система ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу, по предварительным данным, пострадал один человек, он находится в тяжёлом состоянии.

Позднее пресс-служба Минобороны России уточнила, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью ещё пять ракет РСЗО «Ольха».