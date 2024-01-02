Белгород, 2 января, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё восемь ракет над Белгородской областью. Об этом 2 января сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что около 14:30 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

«Дежурными средствами ПВО восемь ракет были уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Минобороны России уточнила, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью ещё пять ракет РСЗО «Ольха». Перед этим военное министерство России сообщило об уничтожении в регионе средствами ПВО четырёх ракет ВСУ в 12 часов по московскому времени.

В Белгороде 2 января несколько раз запускали сирену ракетной опасности. Губернатор области Вячеслав Гладков рекомендовал жителям укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) либо спуститься в укрытие или иное безопасное место.