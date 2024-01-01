Москва, 1 января, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Состояние граждан, раненых в результате атаки ВСУ на Белгород и эвакуированных в Москву, остаётся стабильным, 20 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, сообщили 1 января в Минздраве.

«Состояние пострадавших в результате обстрела ВСУ в Белгороде, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские организации, стабильное; 20 пациентов, в том числе 4 ребёнка находятся в тяжёлом состоянии, 5 пациентов, в том числе 2 ребёнка — в состоянии средней степени тяжести», — сказано в сообщении Министерства.

Все раненые получают необходимую помощь. В стационарах Белгорода остаются 44 пострадавших, в том числе шестеро детей, отметили также в Министерстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 25, погибли в том числе пятеро детей. 1 января в больнице скончалась четырёхлетняя девочка, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов.

Общее количество пострадавших в результате обстрела увеличилось до 109 человек, 45 из них находятся в больницах Белгорода, 25 — в госпиталях Москвы, отметил также Гладков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 января на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ террористическим актом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. При этом глава государства подчеркнул, что наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника.

В Минобороны России 31 декабря заявили об ответном ударе по ВСУ: российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами ВСУ в Хмельницкой области и другие военные объекты в разных частях страны.

Ответ России на теракт Киева должен состоять в новых ракетных ударах по украинским военным и инфраструктурным объектам, а также в поражении зданий военно-политических структур Украины — минобороны, СБУ, ГУР и других, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян.