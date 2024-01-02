Белгород, 2 января, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В Белгороде 2 января во второй раз за день запустили сирену ракетной опасности, жителей просят уйти в укрытия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее сирена ракетной опасности была запущена около 12:00 мск. Жителей просили уйти в укрытия. Сигнал опасности звучал в течение 40 минут.

Система ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду, по предварительным данным, пострадал один человек, он получил осколочные ранения, рассказал позднее Гладков. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, его везут в больницу, последствия на земле уточняются, сотрудники аварийных и оперативных служб работают на месте, отмечал губернатор.

30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Семьи погибших и пострадавшие получат бюджетные выплаты.

1 января президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. Наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника, сказал глава государства. В Минобороны 31 декабря, 1 и 2 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов противника, украинские СМИ сообщали о десятках взрывов в Киеве, Харькове и других городах и регионах.

Ответ России на теракт Киева должен состоять в новых ракетных ударах по военным и инфраструктурным объектам киевского режима, а также в поражении зданий военно-политических структур Украины — минобороны, СБУ, главного управления разведки Украины и других, отмечал обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян. Атака на Белгород еще раз доказала, что без демонтажа нынешнего киевского режима жить в безопасности Россия не сможет, отмечал также эксперт.