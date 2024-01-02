Белгород, 2 января, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В Белгороде ликвидировали неразорвавшийся снаряд. Об этом 2 января сообщил мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

Telegram-канал t. mevvgladkov

«Боеприпас ликвидирован», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, взрывотехники обезвреживали в Белгороде один неразорвавшийся снаряд. Люди были перевезены на безопасное расстояние.

В Белгороде 2 января трижды запускали сирену ракетной опасности. Жителей просили уйти в укрытия. В Минобороны проинформировали об уничтожении средствами ПВО 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате новой атаки на Белгород со стороны ВСУ один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Кроме того, по предварительной информации, были повреждены несколько частных домов, четыре автомобиля и один автобус.