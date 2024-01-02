Белгород, 2 января, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 2 января.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Дежурными средствами ПВО четыре ракеты были уничтожены над Белгородской областью», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Белгороде 2 января два раза за день звучала сирена ракетной опасности в 12:00 и в 13:16 по московскому времени соответственно. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал всех жителей перебраться в укрытия.

По словам Гладкова, система ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду, по предварительным данным, пострадал один человек, он получил осколочные ранения, рассказал позднее Гладков. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, его везут в больницу, последствия на земле уточняются, сотрудники аварийных и оперативных служб работают на месте, отмечал губернатор.