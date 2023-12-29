Москва, 29 декабря, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Обнаруженная в небе ударная группа Вооруженных силы Украины (ВСУ) обратилась в бегство после того, как многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35с с управляемым вектором тяги сблизился с вражескими самолётами и подготовился к атаке. О боевом вылете российского лётчика Ивана, выполнившего поставленную командованием задачу по сопровождению и прикрытию бомбардировщиков ВКС РФ в зоне специальной военной операции 29 декабря рассказало Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-57

«Отработав, все наши самолеты вернулись на аэродром вылета. Боевую задачу выполнили!» — подчеркнул лётчик.

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В середине декабря 2023 года пилот Иван поделился наблюдением: в случае встречи с российскими истребителями киевские лётчики отказываются выполнять поставленную задачу и пытаются вернуться на свой аэродром. Пилот ВКС РФ подчеркнул также, что американские истребители F-16, которые очень хочет получить киевский режим, не способны напугать российских лётчиков.

Истребитель поколения 4++ Су-35С имеет рекордную дальность более 3,5 тыс. км. Это достигается благодаря особому размещению топливных баков в фюзеляже и консолях крыла самолёта, информировали 10 декабря в государственной корпорации «Ростех». При максимальной скорости полёта Су-35С у земли (1400 км/ч) он может выполнять «мертвую петлю» с минимальным радиусом — практически переворот на месте. Такой манёвр даёт уникальные преимущества в бою, также, как и короткий взлёт и с повреждённых полос.

В ходе визита российского президента Владимира Путина на Ближний Восток именно Су-35С сопровождали борт №1. Лётчики одновременно взлетели в максимально тесной группе на расстоянии вытянутой руки. Это позволило продемонстрировать новую технику РФ, которую «знают и любят» в регионе, заявил 10 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, эти истребители несли штатное вооружение различного класса.

Как сообщало ИА Регнум, серийные поставки Су-57 в ВКС России начались в 2022 году. 27 декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (входит в корпорацию «Ростех») успешно выполнил государственный оборонный заказ, поставив ВКС России все предусмотренные контрактами самолёты Су-35С и Су-57.

Тем временем в цехе окончательной сборки идёт работа над боевыми машинами, которые будут переданы ВКС России в 2024 году, информировал директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, количество истребителей пятого поколения, поступающих в ВС России, ежегодно увеличивается почти в два раза. К концу 2024 года российская армия должна получить 22 истребителя, а к 2028 году их количество планируют увеличить до 76 единиц.

Ранее стало известно, что у Су-57 появятся мини-беспилотники, которые будут устанавливаться на борт этих самолётов. Военный эксперт Гая Маккардла, мнение которого приводит журнал Newsweek, подчеркнул, что эти дроны обладают невероятными характеристиками.