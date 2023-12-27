Москва, 27 декабря, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (входит в корпорацию «Ростех») передал Минобороны партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил 27 декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Минпромторг

«Передали нашим Вооружённым силам все планировавшиеся к поставке в этом году самолёты пятого поколения Су-57», — заявил министр, слова которого приводятся в релизе Минпромторга.

Минпромторг

Мантуров добавил, что Су-57 успешно прошли все необходимые заводские испытания. Наращивание производства истребителей стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки.

При этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в цехе окончательной сборки идёт работа над боевыми машинами, которые будут переданы ВКС России в 2024 году. В этой связи он подчеркнул, что количество истребителей пятого поколения, поступающих в ВС России, ежегодно увеличивается почти в два раза.

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В 2023 году настроили поточную линию сборки Су-57 в условиях роста объёмов серийного выпуска самолётов. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод успешно выполнил государственный оборонный заказ, поставив ВКС России все предусмотренные контрактами самолёты Су-35С и Су-57.

Как сообщало ИА Регнум, российский истребитель пятого поколения Су-57 является самым опасным истребителем Воздушно-космических сил страны. Такую оценку военным самолётам дало американское издание Military Watch.

Серийные поставки Су-57 в ВКС России начались в 2022 году. К концу 2024 года российская армия должна получить 22 истребителя, а к 2028 году их количество планируют увеличить до 76 единиц.

Министерство обороны 2 декабря получило очередную партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолётов Як-130. Их изготовил Иркутский авиационный завод. Техника прошла необходимые наземные и лётные испытания. Истребители Су-30СМ2 получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

Авиационный завод им. Ю. А. Гагарина в ноябре изготовил и передал Минобороны партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Это один из основных истребителей на вооружении российской армии, подтверждающий высокие характеристики в реальных боевых условиях.