Вашингтон, 30 ноября, 2023, 01:18 — ИА Регнум. Мини-дроны, созданные для применения на российском истребителе-невидимке Су-57, обладают невероятными характеристиками, считает американский военный эксперт Гая Маккардла, мнение которого приводит журнал Newsweek.

Rulexip Истребитель пятого поколения Су-57

Ранее информированный источник в беседе с «РИА Новости» сообщил, что у Су-57 появятся мини-беспилотники, которые будут устанавливаться на борт этих самолётов.

Маккардл отметил, что указанные истребители способны развивать скорость до 2 Махов и эта особенность должна мешать боевым машинам запускать беспилотники. Эксперт пояснил, что применение дронов на такой скорости может уничтожить самолёт из-за турбулентности.

Он признался, что сперва скептически отнесся к информации о создании мини-беспилотников для Су-57. Однако Маккардл изменил свою позицию, когда узнал, что США пытались осуществить аналогичный проект, который не дал результатов.

Теперь эксперт оценивает заявления России о появлении таких дронов как вполне правдоподобные.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября журнал Military Watch написал, что Су-57 кратно превосходит зарубежные модели по огневой мощи и несёт самое мощное вооружение в своём поколении. Так, эти боевые машины могут нести ракеты класса «воздух — воздух» гораздо большей дальности, чем другие истребители, а также дальнобойные крылатые ракеты и ракеты «воздух — воздух» Р-37.

В августе Military Watch сообщил, что в США признали эффективность применения Су-57 в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. 28 сентября правительство РФ объявило, что Минобороны России получило от авиастроителей очередные серийные самолёты Су-57 и Су-35С.