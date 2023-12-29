Москва, 29 декабря, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики Воздушно-космических сил (ВКС) России от украинских самолётов в зоне специальной военной операции, из-за чего противнику пришлось прервать свой полёт, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Су-35

Пилот Су-35 Иван рассказал, что должен был сопровождать и прикрывать бомбардировщики. В ходе полёта он обнаружил приближающуюся авиационную группу ВСУ.

После этого лётчик навёлся на цель, и противнику пришлось увернуться от атаки, отказавшись от своих намерений. Военнослужащий подчеркнул, что боевую задачу удалось выполнить и все российские самолёты вернулись на аэродром базирования.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря в государственной корпорации «Ростех» проинформировали: истребитель поколения 4++ Су-35С имеет рекордную дальность более 3,5 тыс. км. Это достигается благодаря особому размещению топливных баков в фюзеляже и консолях крыла самолёта.

В госкорпорации также отметили, что указанная боевая машина практически соответствует параметрам истребителей пятого поколения. Этот самолёт может выполнять фигуры в воздухе, которые противоречат законам физики.