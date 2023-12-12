Москва, 12 декабря, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Пилоты украинской армии в случае встречи в воздухе с российскими истребителями отказываются выполнять поставленную задачу и пытаются вернуться на свой аэродром. Об этом рассказал командир звена российской авиационной эскадрильи истребителей Су-35 Иван, его слова 12 декабря привело Министерство обороны.

Министерство обороны России. Кадр из видео Пилот Су-35 ВКС России

«Были случаи, когда воздушный противник был обнаружен, но благодаря нашим грамотным тактическим действиям противник отказывался от выполнения своих боевых задач, разворачивался на обратный курс и уходил восвояси. Стараются избегать», — сказал он.

По словам Ивана, американские истребители F-16, которые очень хочет получить киевский режим, не способны напугать российских лётчиков. В ходе патрулирования воздушного пространства на купянском направлении пилот выявил излучение радиолокационной станции ВСУ, доложил об этом на командный пункт, а после получения разрешения выпустил ракету типа «воздух — поверхность».

«В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало. По результатам разведки было получено подтверждение уничтожения цели», — отметили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные сбили украинский самолёт Су-25. По его словам, также средства ПВО перехватили за сутки реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM ВСУ.

Позднее в этот же день Конашенков заявил, что за время проведения спецоперации Вооружённые силы России сбили в общей сложности 550 самолётов украинских войск. Военный уточнил, что также российским военным удалось уничтожить 257 вертолётов, 9568 дронов и 442 зенитных ракетных комплекса ВСУ.