Пилот Су-35 рассказал, чего боятся украинские лётчики
Пилот Су-35: лётчики ВСУ стараются избегать встречи в воздухе с российскими
Москва, 12 декабря, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Пилоты украинской армии в случае встречи в воздухе с российскими истребителями отказываются выполнять поставленную задачу и пытаются вернуться на свой аэродром. Об этом рассказал командир звена российской авиационной эскадрильи истребителей Су-35 Иван, его слова 12 декабря привело Министерство обороны.
«Были случаи, когда воздушный противник был обнаружен, но благодаря нашим грамотным тактическим действиям противник отказывался от выполнения своих боевых задач, разворачивался на обратный курс и уходил восвояси. Стараются избегать», — сказал он.
По словам Ивана, американские истребители F-16, которые очень хочет получить киевский режим, не способны напугать российских лётчиков. В ходе патрулирования воздушного пространства на купянском направлении пилот выявил излучение радиолокационной станции ВСУ, доложил об этом на командный пункт, а после получения разрешения выпустил ракету типа «воздух — поверхность».
«В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало. По результатам разведки было получено подтверждение уничтожения цели», — отметили в оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные сбили украинский самолёт Су-25. По его словам, также средства ПВО перехватили за сутки реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM ВСУ.
Позднее в этот же день Конашенков заявил, что за время проведения спецоперации Вооружённые силы России сбили в общей сложности 550 самолётов украинских войск. Военный уточнил, что также российским военным удалось уничтожить 257 вертолётов, 9568 дронов и 442 зенитных ракетных комплекса ВСУ.