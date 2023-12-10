Москва, 10 декабря, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Российский многофункциональный и сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35С имеет рекордную дальность более 3,5 тыс. км благодаря особому размещению топливных баков в фюзеляже и консолях крыла. Об этом рассказали в «Ростехе». Пр этом отмечается, что самолёт практически соответствует истребителям пятого поколения.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель Су-35С

«Чтобы керосин под влиянием перегрузок не перемещался внутри баков во время полёта, используется губкообразный пенополиуретан», — добавили в «Ростехе».

Максимальная скорость Су-35С у земли — 1400 км/ч, на высоте − 2.25М, потолок − 18 тыс. метров. Он может совершать короткий взлёт и с поврежденных полос.

В небе истребитель способен выполнять противоречащие законам физики фигуры. К примеру, только этот самолёт делает «мертвую петлю» с минимальным радиусом, практически переворот на месте. Такой манёвр даёт уникальные преимущества в бою.

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Как сообщало ИА Регнум, лётчики Су-35С одновременно взлетели в максимально тесной группе на расстоянии вытянутой руки для сопровождения борта президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби. Видеокадры пилотирования российских лётчиков опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как истребители готовятся к взлёту, а также сам взлёт звена из трёх самолётов. Они находились на максимально близком расстоянии друг к другу.

В процессе разбега по полосе и отрыва от земли расстояние между истребителями составляло не более нескольких метров.

В ВКС России направят очередную партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолётов Як-130.

Технику изготовил Иркутский авиационный завод, она прошла необходимые наземные и летные испытания.