Москва, 10 декабря, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Сопровождение самолёта президента России Владимира Путина истребителями Су-35С в ходе визита главы государства на Ближний Восток позволило продемонстрировать новую технику РФ, которую «знают и любят» в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — заявил официальный представитель Кремля в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, борт президента РФ Владимира Путина на протяжении всего полёта в столицу ОАЭ Абу-Даби сопровождали четыре истребителя Су-35С ВКС РФ. По словам Пескова, эти истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлёт звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса.

По словам пресс-секретаря президента, до этого от государств, над территориями которых проходил пролёт президентского борта, были получены разрешения для авиационного сопровождения. В Кремле в связи с этим выразили признательность.

Песков также отметил, что к истребителям Су-35 проявляют повышенный интерес в ОАЭ и во всём Ближневосточном регионе в целом.

Путин 6 декабря прибыл с визитом в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби, где он провёл переговоры с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

После Абу-Даби Путин отправится в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где у него были запланированы переговоры с наследным принцем, председателем совета министров страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Саудовский кронпринц предпочёл встречу с Путиным визиту в Лондон.