Париж, 18 октября, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил ракетный удар по больнице в секторе Газа, который унёс сотни жизней. Об этом он заявил 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Он подчеркнул, что ничто не может оправдать это деяние и удар по мирным жителям.

«Франция осуждает нападение на арабскую больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа, в результате которого погибло так много палестинцев. Наши мысли с ними», ― написал Макрон на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Французский лидер также призвал прояснить все обстоятельства произошедшего. Он также указал на необходимость открыть гуманитарный доступ в сектор Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» подверглась ракетному обстрелу. По данным телеканала Al Arabiya, число погибших и пострадавших в результате удара превысило 800 человек и продолжает расти. Al Jazeera приводит данные, что при атаке погибли более 500 человек.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что за этой атакой стоит армия Израиля Также движение указало на ответственность Вашингтона за действия Тель-Авива. В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за произошедшее на палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с потерей невинных жизней. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал удар по больнице «ужасающим преступлением» и призвал привлечь виновных к ответственности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил ракетный удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, подчеркнув, что медицинские учреждения должны быть под охраной, согласно гуманитарному праву. Он также призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня, безоговорочному освобождению заложников и предоставлению доступа к гуманитарной помощи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия считает удар по баптистской больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания. Дипломат добавила, что ближневосточный конфликт происходит не само по себе, а «режиссируется из Вашингтона и Лондона». Она подчеркнула, что это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба.