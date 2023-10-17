Рамалла , 18 октября, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки несут ответственность за военные преступления, совершённые Израилем в секторе Газа, заявил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

Иван Шилов ИА Регнум ХАМАС

«Ответственность за эту бойню несёт враг, который нанёс удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте. Американцы, которые дали этому врагу неограниченное прикрытие для совершения этих преступлений, несут ответственность», — сказал он 17 октября в ходе обращения, которое транслировал телеканал Al Jazeera.

Также он назвал военными преступлениями и геноцидом происходящее в секторе Газа и признал ответственными за это Вашингтон и отказавшихся осудить «эту агрессию» представителей в Совете Безопасности ООН.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 17 октября, был совершён удар по больнице на юге сектора Газа. По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате трагедии погибли более 500 человек. Из-за случившегося президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по жертвам ракетного удара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удар по больнице делом рук террористов. Согласно предварительному расследованию Армии обороны Израиля, трагедия произошла в результате неудачного запуска ракеты со стороны ХАМАС.

Позднее первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский сообщил, что Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.