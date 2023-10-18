Газа, Палестина, 18 октября, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали не менее 800 человек, попал на видео. Кадры 18 октября опубликовал новостной Telegram-канал Yediot News.

Кадр из видео

На выложенной в интернет видеозаписи слышен свистящий звук от летящего снаряда, после чего в одном из зданий раздаётся сильный взрыв и в небо поднимаются пламя и клубы густого дыма.

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Как сообщало ИА Регнум, удар по больнице в секторе Газа был нанесён вечером 17 октября. В связи с этим власти Палестины объявили трёхдневный траур. В Ираке также объявили траур.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что за этой атакой стоит армия Израиля Также движение указало на ответственность Вашингтона за действия Тель-Авива.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на минздрав Газы 18 октября заявил, что количество погибших и пострадавших при ударе по больнице в секторе Газа превысило 800 человек и постоянно растет.

Генсек ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар по больнице в секторе Газа. Он подчеркнул, что медучреждения, согласно гуманитарному праву, должны находиться под охраной.

Израильский телеканал i24 17 октября сообщил, что взрыв в больнице в Газе связан с неудачным пуском ракеты движением ХАМАС.