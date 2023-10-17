Газа, Палестина, 17 октября, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Удар ВВС Израиля по больнице в секторе Газа стал причиной гибели более 500 человек, сообщил 17 октября телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на данные минздрава палестинского анклава.

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«Машинам скорой помощи пока не удалось забрать ни одного пострадавшего», — сообщили журналисты.

Они также отметили, что, судя по опубликованным видео, по больнице ударили управляемыми ракетами, и сделали из этого вывод, что именно больница была целью удара.

Конфликт в Израиле и секторе Газа продолжается с 7 октября, когда боевики движения Хамас нанесли массовый ракетный удар по израильской территории, а потом захватили ряд населённых пунктов. Армия обороны Израиля освободила захваченную и территорию и начала наносить удары по сектору Газа, а руководители Государства Израиль заявили о стремлении уничтожить ХАМАС.

Израиль призвал жителей Газы уходить в южную часть анклава. При этом в Египте и Иордании отказались принимать палестинских беженцев.

Глава израильской военной разведки генерал-майор Аарон Халива 17 октября признал провал своего ведомства, которое не сумело предотвратить нападение ХАМАС. Он заявил, что несёт за это личную ответственность.