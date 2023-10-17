* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Группировка «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы виновна в ударе по больнице на юге сектора Газа, в результате которого погибли сотни людей, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

К такому выводу пришли израильские военные после проведения повторной проверки всей полученной информации по атаке. В ЦАХАЛ уточнили, что речь идет о неудачном запуске ракеты этой группировки.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября израильский телеканал i24 распространил информацию о том, что ЦАХАЛ занимается предварительным расследованием в связи с ударом по больнице в секторе Газа. В израильской армии отметили, что, по предварительной версии, причиной случившегося мог стать неудачный пуск ракеты палестинскими радикалами.

Глава политбюро радиального движения ХАМАС Исмаил Хания обвинил Израиль в случившемся с больницей. Он также заявил, что ответственность за действия израильской стороны несут и США.

В свою очередь в Пентагоне призвали Израиль соблюдать «законы войны» в ходе проведения боевых операций на территории Газы. По информации, представленной телеканалом Al Jazeera, при ударе по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» на юге палестинского анклава погибли более 500 человек.