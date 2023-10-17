В ЕС назвал удар по больнице в Газе «ужасающим преступлением»
Боррель призвал привлечь к ответственности виновных в ударе по больнице в Газе
Брюссель, 18 октября, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Удар по больнице в секторе Газа является «ужасающим преступлением», виновников которого следует найти и «привлечь к ответственности», написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Виновные в этом ужасающем преступлении должны быть четко установлены и привлечены к ответственности», — подчеркнул он.
Глава европейской дипломатии также отметил, что «высокую цену вновь приходится платить невинным мирным жителям».
Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» на юге сектора Газа подверглась ракетному удару. Жертвами атаки, по информации телеканала Al Jazeera, стали не менее 500 человек.
Представитель министерства здравоохранения сектора Газа уточнил, что в числе погибших оказались только гражданские лица. Кроме того, все пострадавшие также являются гражданскими лицами.
Власти Саудовской Аравии осудили удар по больнице в Газе и обвинили в нападении на учреждение Израиль. Они назвали произошедшее отвратительным преступлением.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в свою очередь утверждает, что атаку на больницу устроили террористы. Он заявил, что Армия обороны Израиля не имеет отношения к этому удару.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский проинформировал, что Россия и Объединённые Арабские Эмираты в связи со случившемся запросили на 18 октября проведение заседания Совета Безопасности ООН.