Пекин, 18 октября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня, исходя из гуманитарных соображений. Об этом он заявил в среду, 18 октября, на открытии третьего международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине (Китай).

Chatham House Антониу Гутерриш

«Я обратился к народам с двумя призывами: о немедленном и безоговорочном освобождении заложников и предоставлении доступа к гуманитарной помощи… к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям», — сказал Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что нападения палестинского движения ХАМАС не могут быть оправданы обидой Палестины в связи с многолетней израильской оккупацией. С другой стороны, по его словам, действия ХАМАС не оправдывают коллективное наказание палестинцев Израилем.

Как передавало ИА Регнум, ранее Антониу Гутерриш строго осудил ракетный удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, подчеркнув, что медицинские учреждения должны быть под охраной, согласно гуманитарному праву. Напомним, по последним данным министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате трагедии погибли более 800 человек.