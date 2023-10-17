Рамалла , 18 октября, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Количество погибших и пострадавших в результате удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа превысило 800 человек, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения палестинского анкалава.

Иван Шилов ИА Регнум Эвакуция жителей сектора Газа

В минздраве отметили, что число погибших постоянно растет.

Ранее телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Газы, проинформировал, что жертвами атаки на больницу «Аль-Ахли Аль-Маадани» стали по меньшей мере 500 человек.

Как сообщало ИА Регнум, больница в секторе Газа подверглась удару 17 октября. В связи с трагедией власти Палестины объявили трехдневный траур. Траур также объявили в Ираке.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что за этой атакой стоит Израиль. Кроме того, указанная радикальная группировка указала на ответственность США в действиях израильской стороны.

17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее в секторе Газа «беспрецедентным злодеянием», которое нужно остановить. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные непричастны к удару, а в нападении виноваты террористы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила в атаке на «Аль-Ахли Аль-Маадани» палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По версии израильской стороны, речь идёт о неудачном пуске ракет радикалами.